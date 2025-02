Biccy.it - Ilaria Galassi è un fiume in piena contro Helena: “Deficiente brasiliana. Fatemi rientrare che la mando a quel paese”

I gieffini devono aver scambiato il Grande Fratello per un supermercato, perché dopo Jessica Morlacchi, un’altra gieffina che si è ritirata ha espresso il desiderio di tornare in gioco.due settimane fa ha deciso di lasciare il programma, ma ieri sera in una room di Twitter ha confessato che vorrebbe tornare in casa, anche per mandare aPrestes (che ha definito).ha anche dichiarato che “Lollo è sincero e onesto” (l’ha detto davvero, giuro), che vorrebbe vedere Shaila e Zeudi in finale e che Jessica è una furba.Ogni opinione è lecita, ma era necessario inveire con quei toniproprio in questi giorni in cui i media (e anche Alfonso Signorini) hanno posto l’accento sulla tossicità e dei fandom e di certi fan che rasentano l’ossessione?meride embed="25447"e i suoi sfoghi su Twitter.