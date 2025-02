Ilfoglio.it - Il video di Trump su Gaza è un punto di non ritorno

Vi ricordate di quando Hugo Chávez, per dar contro a George W. Bush, faceva un’improbabile imitazione di John Wayne? I no global di mezzo globo sghignazzavano come scolarette. Noi alzavamo gli occhi al cielo, avviliti dalla pigra persistenza di quegli stereotipi anti-yankee vecchi di cinquant’anni. Immaginate però che Bush stesso si fosse messo a camminare ciondolando, come appena sceso da cavallo, magari calzando degli stivali con gli speroni. Cos’avremmo potuto rispondere agli sfottitori? Probabilmente avremmo fatto orecchie da mercante e ci saremmo allontanati fischiettando. E veniamo così al surrealesugenerato dall’intelligenza artificiale che Donaldha diffuso ieri. La cifra dinon è nuova: come tutte le creature partorite dai reality show, mette in scena una copia vivente di sé stesso, uniperrealista in scala uno a uno.