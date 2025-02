Lanazione.it - Il turismo volano dell’economia

Ha chiuso ’Balnearia’ il convegno ‘La Toscana per una visione del futuro. Nuovo Testo Unico del’ organizzato da Cna. Si è parlato di uno dei settori più stabiliToscana che anche lo scorso anno è riuscito a tenere, grazie all’incremento del 5,7% delle presenze straniere soprattutto extraeuropee. Il presidente della Cna, Carlo Alberto Tongiani, ha evidenziato come ilpossa essere vero motoree occupazionale e per questo è necessario che le pubbliche amministrazioni e la politica facciano la loro parte con obiettivi precisi. Il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini, non ha nascosto l’importanza della nuova legge e ha parlato di "uno strumento fondamentale per ridare un organigramma più logico al grande tema delin Toscana. "Cna apprezza l’importanza del coinvolgimento delle aziende nella legge – ha detto la presidente di Cnae Commercio Elisabetta Norfini –, anche sul fronte della promozione e della formazione.