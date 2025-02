Bergamonews.it - Il Terziario a Bergamo continua a crescere: trainano turismo e servizi alle imprese

il settoree commercio al dettaglio). Gli ultimi dati pubblicati dalla Camera di Commercio di, relativi al IV trimestre 2024 (settembre-dicembre) registrano dati decisamente positivi, soprattutto nella seconda parte dell’anno: il fatturato medio annuo deisi attesta al +2,4%, il commercio al dettaglio al +1,1%.Prosegue quindi la fase espansiva del settoredell’economia provinciale, avviata dopo la pandemia da Covid-19. Gli imprenditori non sembrano però ottimisti sull’avvio del 2025, con aspettative in peggioramento in entrambi i comparti: nonostante i segnali positivi provenienti dai consumi nell’ultima parte dell’anno, l’elevato livello di incertezza della situazione politica ed economica globale rischia di spostare il potere d’acquisto delle famiglie verso maggiori livelli di risparmio.