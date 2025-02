Ilnapolista.it - Il sindaco Manfredi: «La nostra priorità rimane il restyling del Maradona»

Ildi Napoli Gaetanoha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione legata allo stadio: «Laildeldello stadio: «Questa è stata per noi la, oggi dev’essere una scelta da condividere col Napoli. Non ci sono finanziamenti pubblici se non in minima parte, l’Ssc Napoli sta valutando la possibilità deldelo della realizzazione di un nuovo stadio. Noi stiamo collaborando al massimo perché avere uno stadio moderno a Napoli, è una delleche abbiamo come amministrazione».Nuovo palazzetto al Centro Direzionale e fermata della metro:«Sulla fermata abbiamo avuto un ritardo perché i collaudi son stati complessi. Il Centro Direzionale diventerà il nuovo capolinea e questo necessita di una maggiore attenzione, ora siamo in attesa del nulla osta all’apertura da parte del Ministero che dovrebbe arrivare a giorni.