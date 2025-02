Fanpage.it - Il sindaco di Treviglio avrebbe sfumato le parole “sei incinta? Dimettiti” per evitare polemiche, Pd: “No, le condanni”

Leggi su Fanpage.it

Ildi(Bergamo) Juri Imeri ha dichiarato di non condividere "l'associazione maternità o malattia uguale dimissioni", ma che "sfumando" l'intervento della ormai ex consigliera FdI Silvia Colombo "avremmo evitato l'occasione di creare una polemica". Per Matilde Tura, capogruppo Pd, "non c'è niente da sfumare", quelle"vanno condannate in modo inequivocabile".