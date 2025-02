Secoloditalia.it - Il segretario di Stato Rubio: “Trump può fermare Putin, non Macron. Adesso bisogna agire”. E chiama in causa l’Europa

Marconon ha dubbi: solo Donaldpuò convincerea chiudere la partita in Ucraina. «Con tutto il rispetto per, non è», ha dichiarato ildiUsa, sottolineando la differenza tra Monsieur le President e il tycoon americano. E la stoccata non è stata casuale: alludeva al colloquio tra il presidente francese e Vladimirnel 2022, un tentativo diplomatico finito nel vuoto.: “Non si tratta di fidarsi dei russi, si tratta di”«Il presidenteè una persona molto diversa» ha insistitonell’intervista rilasciata a Fox News. «È l’unico leader al mondo che potrebbe effettivamente convinceread accettare la pace». Ma nessuna illusione: «Non si tratta di avere fiducia nei russi. Si tratta di azioni. O sono seri nella guerra, e lo capiremo presto», oppure «se ciò su cui insistono è irrealistico, allora sapremo che non sono realisti.