Il secondo tie break consecutivo non sorride al Volley Bergamo | settimo posto rimandato

Cuneo. Dopo aver blindato l’accesso ai playoff contro il Novara, a Cuneo ilvive un altro interminabile tie. Nel turno infrasettimanale in terra piemontese le rossoblù portano la sfida al quinto set ma esattamente come pochi giorni a coach Parisi resta l’amaro in bocca:Un solo punto dunque per le bergamasche, come detto già qualificate per la post season: invariata dunque la corsa alad una giornata dal termine della stagione regolare.Le padroni di casa partono subito forte con Bjelica e Polder, mentre le rossoblù fatica a rispondere: il primo set finisce nelle mani delle piemontesi. La rotta si inverte in avvio diparziale, conche allunga con Piani e gli ace di Manfredini staccando Cuneo che prova a restare in partita senza riuscire a ricucire lo strappo.