Gamberorosso.it - Il Sassicaia torna al primo posto nella Top 100 vini rossi di Gentleman. La Campania è la grande assente

Bolgheridi nuovo in vetta ai Top 100italiani.la classifica stilata da, magazine lifestyle di Class Editori, ottenuta sommando le valutazioni delle cinque più importanti guide italiane -d’Italia del Gambero Rosso, Idi Veronelli, Guida essenziale aid’Italia di Daniele Cernilli, Vitae dell’Associazione Italiana Sommellier e Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier.Insieme all’iconico vino di Tenuta San Guido, anche il Solaia ’21 di Marchesi Antinori e il Barbaresco Sorì Tildin ’21 di Gaja a pari merito con il Sorì San Lorenzo ‘21. Un podio che anticipa una classifica contraddistinta da una netta prevalenza di Toscana (43 posizioni in tutto) rispetto al Piemonte (23).La rivalsa dei Super TuscanIl trionfo della Toscana è tangibile già dalle prime dieci posizioni con 8 etichette in totale a confronto con “sole” due piemontesi.