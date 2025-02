Quotidiano.net - Il Santo Padre in miglioramento: continua l'ossigenoterapia e la fisioterapia

Le condizioni cliniche delsi confermano anche nella giornata odierna in. Oggi ha alternatoad alti flussi con ventimask. In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi. Così il bollettino della Sala stampa vaticana. "Il- prosegue la nota - ha dedicato la mattina allarespiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta disi è raccolto in preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l'Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative".