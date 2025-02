Spettacolo.periodicodaily.com - Il Ritorno di un Iconico Concerto: “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII” nei Cinema

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Nel 1971 i, in rampa di lancio verso la consacrazione mondiale, furono la prima band a suonare a Pompei. Quel live diventò un leggendario film e un disco live imperdibile, due imprescindibili oggetti di culto che oggi rivivono. Dal 24 al 30 aprileAT, l’epocale filmdel 1972 diretto da Adrian Maben, torna nei. In Italia la distribuzione nelle sale è un’esclusiva Nexo Studios e le prevendite apriranno a partire dal 5 marzo.al 1972:neiItalianiDal 24 al 30 aprile 2024, gli appassionati di musica eavranno l’opportunità di assistere a una delle performance più iconiche della storia: “AT”. Questo film, originariamente diretto da Adrian Maben nel 1972, ritorna neie negli IMAX® in una nuova versione restaurata in 4K e con audio Dolby Atmos.