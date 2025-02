Napolitoday.it - Il ritorno del grande tennis: i campioni attesi a Napoli |VIDEO

Iltorna acon il torneo Challenger Atp 125, in scena alClub di Mergellina dal 23 al 30 marzo 2025. Stan Wawrinka, ex numero 3 del Mondo, e Fabio Fognini, ex top 10, sono due dei nomi che hanno annunciato la loro partecipazione. Il torneo è stato presentato oggi.