Il Rimini torna nelle mani di Vitali. Il portiere è pronto al rientro

Se dalla gara con l’Arezzo per mister Buscè non sono arrivate troppe buone notizie, alla ripresa degli allenamenti un sospiro di sollievo all’allenatore dello ha regalato l’infermeria. In primis perché si riduce l’emergenza portieri. Capitan Colombi sarà ancora fuori dai giochi per qualche settimana, mentre èalil suo vice. Il numero uno umbro ha smaltito il colpo ricevuto nella semifinale di Coppa Italia contro il Trapani al ’Neri’, oggi tornerà ad allenarsi regolarmente con i compagni e domenica potrà essere regolamente tra i pali nei novanta minuti che ilgiocherà in casa della Pianese. Un altro faccia a faccia importante in zona playoff per i biancorossi che, dopo aver fallito il primo, faranno di tutto per rimettersi subito in carreggiata. In un mese di marzo che per la truppa di Buscè sarà veramente intenso tra campionato e coppa.