Il recap delle sfilate del giorno 2 della MFW

Il secondoMilano Fashion Week 2025 non poteva essere più ricco. Apre le danze Luisa Beccaria con abiti sognanti, passando poi il testimone a Jil Sander, dove Luke e Lucie Meier hanno presentato la loro ultima collezione al timone di Jil Sander. La sfilata Fendi per i 100 anni del brand commuove, catalizzando l’attenzione su celebrity e look d’archivio. Teatro da Antonio Marras, sensualità da Diesel, arte da Marni e tailoring da Onitsuka Tiger: ecco tutto quello che è successo il 26 febbraio alleMFW. Milano Fashion Week, Sharon Stone ospite allo show di Antonio Marras X Le collezioni Autunno-Inverno 2025/2026 protagoniste in passerella, ma anche le ispirazioni dei designer, gli ospiti e i must-have che si sono fatti notare.