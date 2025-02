Il Real Madrid trattengo il morso in Copa del Rey nonostante l’assenza di Mbappe a causa della rimozione dei denti

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 01:56:00 Ecco quanto riportato poco fa:Ilprenderà un vantaggio per 1-0 nella seconda gambaloro semifinale didel Rey conSociedad per gentile concessione del loro prodigio adolescente, Endrick.Il brasiliano di diciottenne ha colpito al 19 ° minuto per dare a Los Blancos un snello vantaggio che entra nell’appuntamento di ritorno al Bernabeu il 1 ° aprile.Ma lo hanno fatto senza i servizi di Kylianin forma dopo che il francese ha sofferto di dolore durante la notte dopo ladi un dente.Carlo Ancelotti aveva inizialmente confermato chesarebbe stato in lizza per il giocol’addestramento mancante aprocedura, ma è stato quindi omesso dalla squadra prima del calcio d’inizio.Mancavano anche Thibaut Courtois e Fede Valverde, ma si pensa che fossero entrambi riposati.