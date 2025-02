Lanazione.it - Il procuratore Spiezia verso Eurojust

FIRENZE La terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato all’unanimità Filippoquale membro italiano di, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Adesso spetterà al Plenum, entro la fine del mese di marzo, ratificare la sua nomina. Un atto che farebbe scattare il ritorno diall’organo di giustizia europea (dove ha lavorato per circa sette anni) a meno di ventiquattro mesi di distanza dal suo insediamento a capo dell’ufficio di Firenze. Nel luglio del 2023, l’elezione dispaccò in due il Plenum del Csm: con due astensioni, e quindici voti per ognuno dei due pretendenti (il rivale era l’attualegenerale presso la corte d’appello di Firenze, Ettore Squillace Greco), si rivelò decisivo il voto del vicepresidente Fabio Pinelli, che vale doppio.