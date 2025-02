Ilrestodelcarlino.it - Il processo di Alice Neri: “Uccisa con 7 coltellate, ha cercato di difendersi”

Modena, 27 febbraio 2025 – E’ stata colpita da almeno 7 colpi di arma bianca. L’assassino ha utilizzato un’arma con una lama piccola, di cinque, sei centimetri e la vittima, al momento dell’aggressione potrebbe essere stata sdraiata in auto, oppure seduta. Quattro delle sette lesioni riscontrate sono state individuate nelle falangi: segno che ha tentato disperatamente di. E’ stata la giornata dei consulenti medico legali della procura quella di ieri davanti alla Corte D’Assise nell’ambito delper l’omicidio di. Unico imputato, come noto il tunisino Mohamed Gaaloul. A prendere parola all’inizio dell’udienza è stato il primo medico legale che analizzò i resti carbonizzati di. Dopo di che per lungo tempo ha parlato Vittorio Gatto, che ha spiegato come la ‘distruzione’ dei resti fosse di grado altissimo a causa della combustione.