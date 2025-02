Linkiesta.it - Il prevedibile tracollo della criptovaluta di Milei

Detto fatto. Dopo che Trump ha dato il suo appoggio all’utilizzo delle criptomonete, il suo amico e sostenitore argentino, il presidente argentino Javier, noto per sostenere la totale deregolamentazione dei mercati, non è stato con le mani in mano. Da Buenos Aires è subito partita lalocale, la “$Libra”. L’operazione è durata pochi giorni. Dopo l’approvazione da parte del presidente argentino, il prezzocriptomoneta è salito alle stelle, per poi crollare rapidamente, causando perdite a migliaia di persone coinvolte, attratte e convinte dalla partecipazione personale di.Il prezzo era salito velocemente a cinque dollari, raggiungendo un valore globale di circa cinque miliardi, per poi crollare in pochi attimi sotto un dollaro. Si stima che l’ottantasei per cento dei compratori, almeno quarantamila, abbia perso il proprio denaro.