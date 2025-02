Lanazione.it - Il premio Consonanze 2025 ai pionieri della pet therapy

Firenze, 27 febbraio '25 - Francesca Mugnai e Alexis Gerakis sono i vincitori del “”. I fondatori dell’associazione Antropozoa, esperti in Interventi assistiti con gli animali (pet) edi questa disciplina in Italia, hanno ottenuto il riconoscimento che l’associazioneattribuisce ai “protagonisticreatività”. Lo riceveranno dalle mani dell’artista Maestro Paolo Staccioli il 3 marzo nella sede dell'AUF - American University of Florence (via Ricasoli a Firenze). Ilè dedicato ai personaggi che hanno saputo "esprimere le loro capacità creative in quanto capaci di saper cogliere un’intuizione, di valorizzare il cambiamento con curiosità, tenacia, innovazione, competenza, abilità e per aver saputo coltivare una “visione”". Tutte caratteristiche propriepsicologa e filosofa Francesca Mugnai e di Alexis Gerakis, educatore sociopedagogico e cinofilo.