Quotidiano.net - Il potere salvifico della letteratura: i classici che ci insegnano a vivere

Ci sono libri che ci intrattengono, altri che ciqualcosa. E poi ci sono i, quelli che ci salvano. Sono storie che attraversano il tempo e si intrecciano con le nostre vite, capaci di offrire rifugio nei momenti difficili e di regalarci parole che ci accompagneranno per sempre. È di questo che parla Guendalina Middei nel suo libro Sopraval lunedì mattina con Lolita (Feltrinelli), un viaggio tra le pagine immortali di autori come Omero, Dostoevskij, Nabokov, Sofocle ed Elsa Morante. Nel vodcast Il PiacereLettura, la scrittrice e docente racconta del suo amore per lae delche i grandi libri hanno sulle nostre vite. "Laci soccorre, ci salva nei momenti di solitudine e ci offre parole che diventano parte di noi", spiega Middei.