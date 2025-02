361magazine.com - Il pop sta nei dettagli, uno sguardo su Olly

Se si dovesse pensare adesso a un personaggio pop in Italia, non si potrebbe non fare il nome di.Meno di due settimane faha vinto Sanremo, e in meno di mezz’ora ha fatto sold out nelle sue date a Milano, insomma possiamo dire con certezza cheal momento non sia in voga, ma di più, e che sia un vero e proprio fenomeno pop.Come ogni fenomeno pop che si rispetti una delle parte più importanti è proprio l’immaginario, ee il suo team, il suo immaginario lo curano bene, perché tutto è d’impatto e rispecchia appieno la sensazione malinconica, di inizio età adulta, fine adolescenza, che i suoi brani raccontano a parole.E cosa c’è di più pop che unire l’arte ad altri riferimenti artistici?Eccocon due rappresentazioni della sua musica ci fa due tipi di rimandi all’arte differenti.