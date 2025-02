Quotidiano.net - Il Pontefice sta meglio

Leggi su Quotidiano.net

Ancora un "lieve" miglioramento per papa Francesco. I risultati tanto attesi della Tac toracica di controllo eseguita l’altro ieri sera, spiega il bollettino serale della Sala stampa vaticana, "ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare", cioè dell’infiammazione polmonare, senza quindi peggioramenti allarmanti. "Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici della giornata odierna (ieri, ndr) – si fa sapere sempre nella nota diramata come di consueto – hanno confermato il miglioramento di ieri (l’altroieri, ndr). Inoltre, "la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata". Che la situazione rimanga ancora critica, si evince tuttavia dall’ossigenoterapia con cannule nasali che Francesco sta continuando ad eseguire "ad alti flussi", scongiurando così il ritorno di "crisi respiratorie asmatiformi", che non si sono più presentate dopo quella di sabato scorso, quando si era temuto il peggio.