Il Pentagono ha deciso di escludere le persone trans dalle forze armate

Una circolare del(il ministero della Difesa degli Stati Uniti) decreterà il divieto per ledi continuare prestare servizio nell’esercito e nelleUSA. La circolare è diventata pubblica ieri, durante una causa intentata contro l’ordine esecutivo firmato da Donald Trump il mese scorso. Il provvedimento, risalente a gennaio, prende di mira le truppegender in modo personale, affermando che un uomo che si identifica come donna «non è coerente con l’umiltà e l’altruismo richiesti a un membro del servizio». Due settimane fa allecon un’identità diversa da quella di genere alla nascita era stata revocata la possibilità di arruolarsi, com’era già successo nel 2017, durante il primo mandato del tycoon. Questa volta, però, è finito nel mirino del presidente anche chi fa già parte da tempo dell’esercito.