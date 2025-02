Lettera43.it - Il Pentagono destituirà i militari transgender dall’esercito statunitense

Continuano i provvedimenti discriminatori della nuova amministrazione americana contro le persone. Mercoledì ilha emesso una circolare che prevede l’allontanamento delle persone, a meno che non ottengano un’esenzione speciale. La misura è stata depositata in tribunale come parte di una causa contro l’ordine esecutivo firmato a gennaio dal presidente Donald Trump, che sostiene, senza prove scientifiche, l’incompatibilità tra l’identità di genere diversa da quella assegnata alla nascita e gli standard.Ilaveva già vietato i nuovi arruolamenti per le personeDue settimane fa ilaveva già vietato l’arruolamento di nuove persone. La nuova direttiva, invece, impone anche la destituzione di coloro che già fanno parte delle forze armate.