Il parco Formentano | Dal mercato ortofrutticolo al grande polmone verde

I coltivatori di tutta la Lombardia un tempo si riunivano neltra corso Ventidue Marzo e la circonvallazione esterna. Ma nel 1969 al posto del verziere fu realizzato un giardino, noto all’inizio come "di Largo Marinai d’Italia". Come ricorda la fontana dedicata ai marinai caduti, con la passerella e i piloni di un pontile. Dal lato opposto si erge una statua che ritrae un abbraccio tra donatori di sangue: un richiamo al nuovo nome del, oggi intitolato al fondatore dell’Avis Vittorio. "È un enormein una zona molto abitata e trafficata - osserva Giacomo Scala, che lavora vicino - Qui c’è di tutto: un campo da basket, una bocciofila ora dormitorio per senzatetto e poi l’antica Palazzina Liberty". Ex luogo di ristoro e di contrattazione tra gli ortolani, dal 1974 al 1980 fu occupata dal collettivo teatrale di Dario Fo, mentre oggi ospita una scuola di musica.