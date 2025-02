Lortica.it - Il paradosso del mercato librario italiano: tanti eventi, pochi lettori

Leggi su Lortica.it

La situazione delha un che di paradossale. Il nostro Paese vanta decine di premi letterari, un numero sterminato di presentazioni di libri e innumerevoli fiere e festival dedicati alla lettura. Verrebbe da pensare che ciò si traduca in unflorido, e invece la realtà racconta una storia ben diversa: molte persone partecipano a questi, ma poi si “dimenticano” di acquistare e leggere i libri.Questa crisi impone una riflessione a più livelli. Gli editori dovrebbero riconsiderare le loro scelte editoriali, evitando di pubblicare opere che spesso restano invendute o registrano vendite minime, persino quando vengono presentate come “best seller”. Anche gli scrittori, o aspiranti tali, dovrebbero interrogarsi sulla qualità e sulla necessità della loro produzione: il numero di autori sembra superare quello dei, un segnale che dovrebbe far riflettere.