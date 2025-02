Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore: a maggio le riprese della decima stagione

Leggi su Davidemaggio.it

La Rai ci ha investito tanto e alla fine è stata ripagata. La versione daily de Ilcontinua ad essere un punto fermo del daytime di Rai 1 e lo sarà anche nella prossima annata TV 2025/2026, quando la serie taglierà il traguardodieci stagioni.Nata nel 2015 come unaclassiche fiction destinate alla prima serata, dalla terzaè stata trasformata in soap, in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Un rischio, non soltanto economico: il genere non aveva mai funzionato su Rai 1, al contrario invece di Canale 5 dove il blocco soap, per giunta a costi inferiori poiché d’importazione e non autoprodotte, è una certezza che si rinnova ogni anno, anche con titoli diversi, con ascolti sempre importanti.Le storie del grande magazzino milanese di moda, ambientate negli anni ’60, hanno però avuto il merito di conquistare uno zoccolo duro di fedelissimi che ogni giorno ormai si sintonizza su Rai 1, prima rete nazionale durante l’orario di messa in onda de Il