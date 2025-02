Iltempo.it - Il Papa "migliora ma la prognosi resta riservata": ossigenoterapia e ventimask

Dall'ultimo bollettino diramato dalla Santa Sede trapela ottimismo. Le condizioni diFrancesco "si confermano anche nella giornata odierna inmento", fanno sapere, confermando così quanto si era già dedotto dalle informazioni fatte circolare già nei giorni scorsi. L'emergenza sembrerebbe rientrata almeno in parte. Tuttavia, considerando "la complessità del quadro clinico", sono "necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la". Oggi il Pontefice "ha alternatoad alti flussi con", si apprende. "Il Santo Padre - continua la nota - ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l'Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative".