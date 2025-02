Agi.it - Il Papa "ha dormito bene". Prosegue la terapia e il suo umore "è buono"

AGI - "Ilnella notte hae ora sta riposando". Lo ha reso noto la sala stampa vaticana precisando poi che il Pontefice "la" e "ha fatto colazione". Inoltre gli sono stati eseguiti "altri esami clinici". Fonti vaticane confermano che è stata annullata l'Udienza Giubilare di sabato 1 marzo, mentre non si conoscono le modalità dell'Angelus di domenica. L'del Pontefice "è". Bergoglio "è in poltrona" el'ossigeno. Inoltre "è al corrente di ciò che avviene, in particolare delle iniziative di preghiera dei fedeli". Nessuna informazione su possibili visite ricevute. Si attende il bollettino medico di questa sera per avere più dettagli in merito.