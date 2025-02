Iodonna.it - Il pallavolista compie 30 anni e per l'occasione potrà riabbracciare il fratello Juan Manuel

Su Canale 5 arriva una nuova puntata del Grande. Stasera alle 21.35 in diretta circa Alfonso Signorini darà il via al 35esimo appuntamento con il reality show targato Endemol Shine Italy. La lunga scaletta prevede confronti tra i concorrenti, una nuova eliminazione e una sorpresa. A commentare in studio, le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici con l’aggiunta dell’addetta ai social Rebecca Staffelli. Grande2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande”, Jessica Morlacchi è la seconda finalista: «Sono felice» Grande, anticipazioni stasera 27 febbraio: news direttaMediaset anticipa che la puntata ruoterà attorno alla convivenza, ma ci sarà spazio per un momento di tenerezza.