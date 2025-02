Nerdpool.it - Il nuovo anime di Shinichiro Watanabe ha un nuovo trailer e una data d’uscita!

Lazarus, ilcreato da, il geniale regista di Cowboy Bebop, arriverà su Adult Swim ad aprile! Ecco il, già noto per aver creato alcuni dei più grandi classicicome Samurai Champloo e Space Dandy, ha suscitato grande entusiasmo quando è stato annunciato che stava lavorando a unprogetto per Adult Swim. Da allora, l’ha fatto progressi, e finalmente i fan potranno vedere il risultato di questo lavoro quando Lazarus debutterà questa primavera.Adult Swim ha ufficialmente confermato che Lazarus farà il suo debutto sabato 5 aprile a mezzanotte, all’interno del blocco Toonami. Gli episodi saranno trasmessi in lingua inglese, con il lancio degli episodi anche su Max il giorno successivo. Inoltre, ogni giovedì a mezzanotte, a partire dal 10 aprile, saranno trasmessi nuovi episodi in replica.