Il Napoli e Napoli | ‘a tutto’ Manfredi

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è stato intervistato Gaetano, sindaco di. Di seguito le sue dichiarazioni. “-Inter sarà una partita importante, spero porti bene alla nostra squadra e che dia un’ulteriore spinta verso il sogno. Presentazione celebrazione per i 2500 anni di? Se li porta bene (scherza ndr.), abbiamo un programma organizzato dal Comune che prevede una serie di eventi con una larga partecipazione di diverse associazioni culturali ed artistiche della città. Poi ci sarà un altro programma curato dal Ministero degli Esteri. Tutto ciò per ricordare la grande storia che abbiamo e la grande identità di unache diventa, giorno dopo giorno, sempre più internazionale. Via San Filippo e Giacomo e i crolli di calcinacci? Adesso trasferirò la segnalazione al nostro comando, sono calcinacci che cadono da palazzi privati e quindi interverremo sui privati per spingere a metterli in sicurezza”.