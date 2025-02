Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte visto da Giuseppe Sannino

Ha parlato soprattutto dell’allenatore Andreaa Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Contro l’Inter sarà una partita importante. Tre pareggi ed una sconfitta hanno fatto perdere un po’ di morale al. Vincere contro i nerazzurri sarebbe una prova di forza notevole anche se le dieci partite successive saranno ugualmente importanti. Alla sfida ci arriva un po’ meglio l’Inter, ma per gli azzurri le motivazioni dei tre punti metteranno alle spalle le difficoltà.e Inzaghi sono due grandi allenatori, per ora l’Inter è la più forte ma ilha fatto un percorso straordinario, nessuno l’avrebbe immaginato”.Con questo.“ha bruciato le tappe, ma il suo curriculum parla chiaro, vince sempre al primo anno, stimo moltissimo Antonio anche come persona, mi sembra più saggio in certe sue dichiarazioni.