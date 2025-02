Formiche.net - Il motore italo-europeo che equipaggerà i droni del futuro riceve la certificazione Usa

Leggi su Formiche.net

Un riconoscimento importante per l’industria aerospaziale europea. Ila turboelica Catalyst, sviluppato da Avio Aero (business di GE Aviation), ha ottenuto ladalla Federal Aviation Administration (Faa) degli Stati Uniti. Questo traguardo, che non riguarda solo l’avanzamento di una singola tecnologia, ma anche la proiezione strategica di un intero settore, segna un punto di svolta per la competitività e la sostenibilità dell’Europa nel settore aerospaziale.Il processo didella FAA, che ha visto un rigoroso ciclo di test e prove sul, è stato l’ultimo passo per consolidare il Catalyst come il primoa turboelica sviluppato interamente in Europa negli ultimi cinquant’anni. Lo sviluppo ha coinvolto i siti di Avio Aero e GE Aerospace in Italia, Repubblica Ceca, Polonia e Germania.