Lanazione.it - Il miracolo Empoli colpisce ancora. Social impazziti e tifosi in delirio: “Ora vogliamo la finale”

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 27 febbraio 2025 – Il più onesto – e simpatico – è stato ilmedia manager dell’, che al rigore decisivo di Marianucci ha postato la foto di un prato e una scritta fatta a mano col telefono: “Vinto 3-5”. Nella caption, l’ammissione: “Il grafico non sappiamo dove è, admin neppure”. Questo per dare la misura di cosa si sia scatenato in casa azzurra dopo la vittoria ai rigori nei quarti didi Coppa Italia contro la Juventus. Un’impresa d’altri tempi che spedisce l’in semidi Coppa Italia, impresa mai raggiunta negli oltre 100 anni di storia azzurra. Vittoria ai rigori, che impresa La partita contro la Juventus è stata una vera e propria girandola di emozioni. L’, giusto qualche settimana fa, contro i bianconeri allo Stadium aveva incassato una sonora sconfitta.