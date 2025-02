Cityrumors.it - Il “ministro” Musk prende tutto e pretende tutto: sacrifici e tagli altrimenti muoriamo

Il patron di Tesla non si frena e all’apertura della prima riunione governativa, Trump lo fa parlare dopo di luicontro tutti.possesso della sua nuova carica da “e lo fa subito presente. Rincara la dose e lo fa proprio davanti al presidente Trump che, ancora una volta fa vedere quanto tiene a lui, visto che l’ha fatto parlare per primo dopo il suo intervento. Una cosa che non viene concessa a nessuno.Il “(Ansa Foto) Cityrumors.itE lui, Elon, non si fa problemi e sopratnon perde tempo, subito mette le cose in chiaro: “Dobbiamo “agire rapidamente per ridurre il deficit per evitare la bancarotta degli Stati Uniti”. Sono proprio queste le parole che ha usato il nuovo numero 1 del Dipartimento per l’efficienza governativa, il cosiddetto Doge, fissando anche gli obiettivi che si dovranno raggiungere da qui a breve.