Il Milan non si ferma a Paratici | si prende un altro ex Juve

Ilsta vivendo un momento particolarmente difficile dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta di Torino. Con Conceicao a rischio, la dirigenza si sta già muovendo per cambiare le cose nell’area sportiva. La squadra fatica a trovare continuità e, nonostante il cambio in panchina con l’arrivo di Sergio Conceicao , i miglioramenti tardano ad arrivare. Gerry Cardinale, ancora indeciso sul futuro del tecnico portoghese alla guida dei rossoneri, vorrebbe al suo fianco un direttore sportivo di esperienza per dare maggiore solidità alla gestione del mercato. Il nome più caldo è Fabio, attualmente in attesa di scontare la squalifica che terminerà il 30 giugno e che ha vissuto un passato vincente allantus. Il suo arrivo porterebbe competenza e capacità nella costruzione della rosa, ma il suo ingaggio porterebbe soprattutto benefici indiretti, visti i numerosi rapporti con agenti di spicco e manager con un parco giocatori di tutto rispetto.