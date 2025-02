Ilnapolista.it - Il Milan ha affondato anche Maignan. Prima era decisivo, che gli è successo? (So Foot)

“È una storia di cattivo tempismo, di un periodo un po’ grigio”. Soci va piano, con le critiche a Mike, dopo i due paperoni contro Feyenoord e Torino. Peròin Francia è arrivata l’eco delle sue prestazioni. Il, scrive la rivista francese, sta rovinando i suoi francesi:, appunto, e Theo Hernandez. Vai poi a vedere se non è il contrario., scrive Soera “”: “Al termine della stagione 2021-2022, quella scudetto dei rossoneri,era addirittura in testa alla classifica della Serie A per XGot – Excepted Goals on target – ovvero il numero di parate attese su ogni tiro in porta. Nella stagione 2024-2025 è sceso al 16° posto”.“Meno bravo tecnicamente, il francese paga soprattutto una certa mancanza di sicurezza, diffusa in tutta la difesaese.