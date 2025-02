Ilfattoquotidiano.it - Il marito la picchia con un bastone, lei reagisce e lo accoltella: lui è in gravi condizioni. “In passato la donna aveva subito altre violenze”

Illa stava colpendo ripetutamente con un. E lei ha reagito con una serie di coltellate. E’ successo a Roma, in un appartamento di via Ernesto Nathan, nella zona di Pian Due Torri. L’intervento del 118 e dei carabinieri si è reso necessario alle 4 del mattino. Secondo la prima ricostruzione l’uomo, 52 anni, originario di Pescara per motivi da chiarire ha aggredito la moglie – anche lei 52enne – armato di. Lei per difendersi ha afferrato un coltello e lo ha colpito una decina di volte e poi ha chiamato il 112.Quando gli agenti sono arrivati sul posto, laha raccontato di averindal. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: lui codice rosso al San Camillo, lei al Sant’Eugenio. Nessuno dei due è in pericolo di vita. La posizione dellaè ora al vaglio degli inquirenti.