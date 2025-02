Dayitalianews.com - Il marito la picchia con un bastone, lei reagisce e lo accoltella: entrambi gravi in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dramma familiare a Roma, in zona Pian Due Torri, dovee moglie52enni sono finiti indopo una violentissima lite tra le 4 mura domestiche finita nel sangue.La lite trae moglieSecondo quanto ricostruito finora i fatti si sono verificati la notte di giovedì 27 febbraio, verso le 4:00, quando l’uomo originario di Pescara avrebbe iniziato are la moglie con unal culmine di una lite furiosa. Lei, per difendersi dal, avrebbe afferrato un coltello colpendolo almeno una decina di volte, dopodiché avrebbe chiamato l’1-1-2 per ricevere soccorsi.Questa è la ricostruzione fatta dagli inquirenti, ai quali la donna prima di essere trasferita inavrebbe raccontato che le violenze andavano avanti ormai da molto tempo e che lei ha reagito solo per difendersi.