Il marito la picchia ancora con un bastone lei reagisce e lo accoltella 10 volte | entrambi gravi in ospedale

Leggi su Open.online

Lui la, anche con un, lei afferra un coltello per difendersi e lo colpisce dieci. Lo scontro al termine di una lite trae moglie,italiani 52enni, è accaduto nella notte di giovedì 27 febbraio a Roma, in via Ernesto Nathan nella zona Pian Due Torri. I due sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso, lei al Sant’Eugenio e lui al San Camillo: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. La donna, prima di essere trasferita i, avrebbe raccontato alle forze dell’ordine di essere stata spesso vittima di aggressioni fisiche da parte del compagno.La lite, gli insulti poi le coltellateIntorno alle 4 di notte di giovedì l’uomo, durante una lite, avrebbe iniziato a insultare la moglie. L’avrebbe poi aggredita, percuotendola anche con un