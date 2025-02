Ilfoglio.it - Il manoscritto della "Lettera al padre" è definitivamente di proprietà pubblica

C’è una notizia che contraddice il ributtante spettacolo mondiale di miliardi e miliardari. Viene da Marbach-am-Neckar, la città del Baden-Württemberg in cui nacque Schiller, e che ospita l’Archiviotura tedesca. Qui ilal” di Franz Kafka, che dal 1983 era in prestito dall’ultimo proprietario, l’editore Thomas Ganske, è stato acquistato dall’Archivio grazie a una vasta sottoscrizione di fondazioni pubbliche e di persone private. Ne è stata così assicuratala. E’ un “quaderno in ottavo” ottimamente conservato, di 100 pagine. E’ attualmente esposto nella mostra “L’eco di Kafka”, aperta nel centenariomorte (3 giugno 1924) e prorogata fino al 22 giugno prossimo, al Museo cittadinotura moderna.