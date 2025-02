Lanazione.it - Il libro ’Pensieri d’artista’ in omaggio per i lettori. In edicola sabato 8 marzo con la cronaca di La Spezia

La, 27 febbraio 2025 – Due eventi nella stessa cornice. Per celebrare l’arte del territorio e i suoi protagonisti. E per omaggiare la lente speciale attraverso la quale pittori, scultori e performer guardano alla realtà e ne interpretano le sfumature.La Nazione distribuisce in, in abbinamento gratuito con il quotidiano, il volume ‘Pensieri d’artista. Sedici vite in cornice’, realizzato dalla redazione della, con il supporto di Fondazione Carie di Camera di commercio Riviere di Liguria e col patrocinio del Comune di Sarzana, nell’ambito delle iniziative per i 165 anni della testata. Il, 64 pagine a colori, propone una carrellata di sedici interviste pubblicate nell’autunno del 2023 ad altrettanti artisti del territorio, tutti di rilievo nazionale e internazionale.