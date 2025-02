Il leader curdo Abdullah Öcalan chiede la dissoluzione del Pkk Lo storico appello dal carcere | Deponiamo le armi

Leggi su Open.online

L’attesodeldel Pkk è arrivato., noto anche come Apo, ha annunciato ladell’organizzazione. «Tutti i gruppi devono abbandonare le, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan deve sciogliersi», afferma in un messaggio letto da alcuni rappresentanti del partito filo-Dem (terza forza politica al parlamento turco), che questa mattina – giovedì 27 febbraio – hanno incontrato locapo indipendentistanelsull’isola di Imrali, a sud di Istanbul, dove è imprigionato dal 1999. «Mi assumo la responsabilità di questo– continua –. Ringrazio coloro che credono nei turchi e curdi che vivono fianco a fianco e coloro che non vedevano l’ora che arrivasse il momento della pace». Nell’anche agli attuali vertici del Pkk e a tutti gli altri gruppi armati di «convocare un congresso» per definire lo scioglimento del gruppo armato da lui fondato.