Lanazione.it - Il grido del corteo in ricordo di Maria “Troppe donne non hanno più voce“

Leggi su Lanazione.it

"Siamo il, altissimo e feroce, di tutte quelleche più non". Queste parole ieri seraaccompagnato il cammino della fiaccolata per ricordareBatista Ferreira, la 51enne uccisa dal marito lungo il viale Cesare Battisti di Fornaci, esattamente un anno fa. Era la sera del 26 febbraio 2024 quando la donna fu massacrata a coltellate da Vittorio Pescaglini (ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) lungo il marciapiede del viale. Oggi, nel medesimo punto, una pietra d’inciampo ricorda, ricorda quello che è successo; per non dimenticare e per lottare. La fiaccolata, partita dal Cinema Puccini di Fornaci, si è fermata proprio nel punto in cuiha perso la vita; un minuto di preghiera e silenziosa riflessione per poi ripartire fino al piazzale della Stazione dove è stata scoperta la centotrentasettesima panchina rossa della Valle; una delle tante panchine rosse che non solo sonodelleche non ci sono più ma un vero e proprio faro nella nebbia per le vittime di violenza.