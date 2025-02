Universalmovies.it - Il grande Gene Hackman trovato morto con sua moglie

Un nuovo lutto ha colpito l’industria cinematografica hollywoodiana: ilè statoassieme allanella sua casa di Santa Fe.Neppure 24 ore dopo la scomparsa del produttore/sceneggiatore Roberto Orci e dell’attrice Michelle Trachtenberg, Hollywood piange ancora la comparsa di unprotagonista della Hollywood che conta., vincitore di 2 premi Oscar, è statodalla polizia della contea di Santa Fe, in New Mexico, il corpo dell’attore senza vita era accanto a quello della“Betsy Arakawa” e del suo cane.L’ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha riferito a Variety che al momento non ci sono dettagli che possano confermare o meno la presenza di atti criminali.aveva 95 anni. Arakawa ne aveva 63.“Tutto quello che posso dire è che siamo nel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione“, ha detto lo sceriffo al Santa Fe.