Il grande bluff delle terre rare dell’Ucraina | l’accordo di Trump con Zelensky si fonda su un equivoco

Leggi su Open.online

Rischia di esserci un grossodietrosulle “” che gli Stati Uniti vorrebbero imporre all’Ucraina. Domani, venerdì 28 febbraio, Volodymyrvolerà a Washington per incontDonalde ci si aspetta che i due leader finalizzino gli ultimi dettagli dell’intesa. Il presidente americano ha detto pubblicamente che vuole ottenere da Kiev l’equivalente di 500 miliardi di dollari in, un gruppo di diciassette elementi chimici indispensabili per l’industria tecnologica, la difesa, l’aerospazio e le tecnologie pulite, in particolare per turbine eoliche e pannelli solari. C’è solo un problema con cui la Casa Bianca potrebbe essere costretta a fare i conti: il rischio che l’Ucraina non disponga davvero di quella quantità di minerali.Lo sbandamento linguistico disulleIl primosula cui stanno lavorando Stati Uniti e Ucraina riguarda l’oggetto stesso del contendere.