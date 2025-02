Lapresse.it - Il governatore della Lombardia Fontana: “Classifiche della Sanità inaccettabili”

Il presidenteRegioneAttilioha criticato i parametri scelti dal ministeroSalute, che penalizzerebbero la, scesa al settimo posto nella graduatoria nazionale. “Sono cose assolutamente. I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento, sono cose cervellotiche che hanno l’obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c’entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse Aziende sanitarie e Regioni. Non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento. Sono tutte, se posso usare un termine giuridico, puttanate” ha detto il presidenteRegione, Attilio, a margine di un evento al Pirellone rispondendo a una domanda sulla classifica del ministeroSalute sulle Regioni con le cure migliori, che vede laal settimo posto.