Ilgiorno.it - Il “Giro Handbike 2025” passa da Pioltello

Leggi su Ilgiorno.it

sarà di nuovo protagonista: il 14 settembre la gara passerà nel cuore dell’hinterland. "Un onore per la città che ha sposato il messaggio della competizione di ciclismo paralimpico - dice la sindaca Ivonne Cosciotti -. Determinazione, passione, duro lavoro perché quando si crede nei propri sogni non esistono ostacoli. Una vera lezione di vita che questi grandi atleti, campioni in pista, ma soprattutto campioni nella vita, ci ricordano ogni anno". Alla presentazione in Regione anche il sottosegretario allo Sport Federica Picchi.si prepara così ad accogliere per la quarta volta consecutiva una tappa come altre importanti città italiane "e lo faremo con l’entusiasmo, la passione e la calorosa ospitalità che ci contraddistingue - aggiunge la prima cittadina -.