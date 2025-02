Il giallo sulla morte di Gene Hackman la moglie e il cane Le ipotesi dopo il sopralluogo della polizia | che cosa sappiamo

Leggi su Open.online

Era partito come un comunequellodi Santa Fe, finito con il ritrovamento dei corpi dell’attore, laBetsy Arakawa e il loro. Gli agenti dovevano solo sincerarsi che gli inquilinivilla su Old Sunset Trail, nella periferia nord di Santa Fe in New Mexico, stessero bene. Lì gli uomini dello sceriffoContea hanno trovato tre corpi: un uomo di circa 90 anni, una donna intorno ai 60 e un. Non ci sono evidenze di atti criminali, non è nemmeno nota la causa dei decessi. «Posso solo dire che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare», ha riferito ai media americani lo sceriffo Adan Mendoza. «Stiamo ancora attendendo l’approvazione di un mandato di perquisizione, ma voglio rassicurare la comunità e il quartiere che non c’è un pericolo immediato per nessuno».